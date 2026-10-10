Krogh: “Lazio con nessuna liquidità, Lotito deve vendere. Pessimo presidente”

Karsten Krogh, appassionato di Serie A e autore del libro “You Never Walked Alone”, con un tweet su X ha criticato duramente la presidenza di Lotito negli ultimi dieci anni, affermando che la cosa migliore sarebbe stata vendere la società.

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Le parole di Krogh sul presidente Lotito

“Numeri disastrosi alla Lazio e praticamente nessuna liquidità. La cosa migliore che potesse accadere era che Lotito vendesse il club. È stato un pessimo presidente negli ultimi dieci anni“.

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