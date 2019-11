KRUNIC MILAN LAZIO – Nonostante sia trascorso qualche giorno dal match Milan–Lazio, vinto dai biancocelesti con i gol di Immobile nella prima frazione di gioco e di Correa negli ultimi minuti, si continua a parlare della gara. Rade Krunic, il centrocampista rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport sulla partita disputata a San Siro. Di seguito le parole del calciatore.

Milan-Lazio

“Fino a domenica non avevo mai giocato da titolare, racimolando solo due presenze entrando dalla panchina. Ma partire dall’inizio è un’altra cosa. Peccato solo per il risultato. Potevo fare di più, soprattutto nella fase offensiva, dare una mano con i miei inserimenti. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, dimostrando di essere sulla strada giusta. Purtroppo non è facile, soprattutto quando fai le cose per bene e non raggiungi il risultato. Dobbiamo restare uniti e calmi, spero che le vittorie possano arrivare il prima possibile.”