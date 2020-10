Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Il trionfo ai danni del Borussia Dortmund ha riportato fiducia ed entusiasmo in casa Lazio. Non ci poteva essere esordio migliore in Champions, ma adesso i ragazzi di Inzaghi sono chiamati alla ripartenza in Serie A dopo lo stop di Genova. Tra i protagonisti assoluti del match contro i tedeschi c’è sicuramente Jean Daniel Akpa Akpro. Il centrocampista trattenuto fortemente dal tecnico delle aquile ha ripagato la fiducia di società, compagni e staff siglando il gol del 3 a 1. Livoriano in giornata ha manifestato tutta la sua felicità ai microfoni della radio ufficiale della Lazio, mentre in mattinata il suo agente ha sottolineato quanto il suo assistito ci tenga a ritagliarsi un ruolo importante nella rosa bianc’azzurra.

Casa Lazio

Con i primi 3 punti europei in cassaforte, la Lazio ha già la testa alla prossima sfida casalinga contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Nell’allenamento mattutino di Formello è spiccata la grinta di Vedat Muriqi, autore di una doppietta nella partitella. Il kosovaro potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto in Serie A affiancando Ciro Immobile, l’MVP della gara contro il Borussia Dortmund. Intanto arrivano buone notizie dall’infermeria in vista della quinta di campionato. Manuel Lazzari sembra pienamente recuperato e anche Gonzalo Escalante è pronto per il rientro in campo. Sul fronte mercato in uscita, trovato l’accordo con l’Al-Ain per Bastos. Affare chiuso per una cifra che si aggira intorno agli 800mila euro. Queste le principali news della giornata in casa Lazio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.