Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO LUIS ALBERTO – Dopo la brutta sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta, la Lazio è riuscita a rialzarsi immediatamente. Dopo un primo tempo opaco contro la Fiorentina di Iachini, i biancocelesti sono riusciti a ribaltare il match grazie alle reti di Immobile e Luis Alberto.

La reazione della Lazio

Luis Alberto, così come la maggior parte dei suoi compagni era stato fortemente criticato nel post partita di Bergamo. La sua prestazione era stata opaca ed, eccezion fatta per il primi 26 minuti, tutta la squadra si era mostrata sotto ritmo. La sconfitta, però, è stata di lezione ai biancocelesti che sono riusciti a dosare meglio le forze nel match contro la viola. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è servito il tocco del mago per permettere ai ragazzi di Inzaghi di lottare ancora per lo scudetto.

La classe del mago regala speranza alla Lazio

Dopo un primo tempo in cui la viola era andata in vantaggio grazie alla prodezza di Ribery, la Lazio nella seconda frazione è apparsa vogliosa di ribaltare il risultato. Così è stato: per farlo i biancocelesti si sono appigliati ai giocatori di qualità. Caicedo viene toccato in area dal portiere viola e Immobile trasforma dal dischetto la rete del pareggio. Al minuto 83, quando la partita sembrava destinata a finire in pareggio, una lucida discesa di Luis Alberto ha permesso alla Lazio di trovare la vittoria. Tutta la felicità del mago nell’esultanza con i compagni e qualche sassolino nella scarpa che si è tolto, portando l’indice alla bocca per “zittire” le critiche degli ultimi giorni. Così facendo, lo spagnolo ha messo il proprio zampino in 7 delle ultime 13 reti biancocelesti. Il suo bilancio stagionale migliora di partita in partita e il gol di ieri è stato fondamentale per l’economia del campionato, perché regala alla Lazio la possibilità di continuare a sognare lo scudetto. A suon di gol e assist ora il ago può pensare anche al rinnovo per cui manca solo la firma fino al 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.