La difesa concede troppo, ma Sarri conta sull’effetto Olimpico

SARRI LAZIO SERIE A – La Lazio spera di ritrovare la vittoria nella gara casalinga contro l’Udinese. Maurizio Sarri si attende una grande risposta dai suoi ragazzi dopo la dolorosa sconfitta di Napoli. Il primo problema da risolvere per Sarri riguarda l’equilibrio tattico.

Difesa troppo esposta, Sarri spera nell’effetto Olimpico

Come riporta il Corriere dello Sport, in questa prima fase della stagione, la Lazio ha subito 10 gol nei primi 30 minuti e nel complesso i gol incassati ammontano a 25, la media più negativa dal 1984. Allo stesso tempo, anche se la difesa ha sempre balbettato, la formazione capitolina ha conquistato 16 punti su 21 tra le mura amiche. Maurizio Sarri spera di continuare a vincere con una buona regolarità in casa, magari dando equilibrio alla squadra.

