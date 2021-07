La Lazio a lezione con Sarri: le strategie del mister

- Advertisement -

MAURIZIO SARRI LAZIO – È iniziato il ritiro di Auronzo di Cadore e la Lazio ha svolto il primo giorno di allenamento con Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha subito cercato di impartire i suoi dettami tattici in modo da imporre subito il suo nuovo sistema di gioco.

Le strategie del mister

Come riporta Il Corriere dello Sport, Maurizio Sarri vorrebbe schierare un 4-3-3. Il suo gioco si basa sul pressing alto con attaccanti e mezzali sui difensori avversari. Il mister ha catturato subito l’attenzione dei suoi, facendosi sentire con incitamenti piuttosto chiari: “Picchiate la palla velocemente”. Del resto, il suo è un gioco in velocità, fatto di massimo uno o due tocchi. Tanta tattica e corsa quindi per la nuova Lazio che verrà.