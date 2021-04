Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Giornata di vigilia in casa Lazio. La squadra biancoceleste domani è attesa dalla trasferta contro l’Hellas Verona per disputare la 30^ giornata di Serie A. Tra le fila gialloblù, occhio a Di Marco che è protagonista di una grande stagione. Brutte notizie, invece, per Gaia Lucariello che è stata ricoverata a causa del Covid-19. Ancora positivo anche il mister Simone Inzaghi, che domani non sarà al Bentegodi. Vediamo insieme le news di oggi.

Il mondo Lazio

La Lazio è attesa dalla trasferta di Verona in cui dovrà fare a meno di Lazzari e Correa, entrambi espulsi contro lo Spezia. Dal primo minuto, quindi, ci dovrebbe essere Caicedo in coppia con Ciro Immobile, mentre sulla fascia destra torna Marusic. Scalpita, invece, Luiz Felipe che corre verso il rientro. In conferenza stampa, oggi, sono intervenuti Farris e Juric per parlare della gara. Intanto, Carolina Morace sprona la Lazio Women a trovare la continuità necessaria. Infine, l’avv. Gentile è tornato a parlare del caso tamponi, sottolineando come nessun giocatore biancoceleste abbia messo piede in campo da positivo.

Le altre notizie di oggi

Restano stabili i numeri del Covid-19 e l’Italia è pronta a cambiare di nuovo colore. In vista della gara tra Lazio ed Hellas Verona, Cammarata ha detto la sua sul match. Intanto lo Spezia conquista tre punti fondamentali in rimonta contro il Crotone, mentre Monitpò strizza l’occhio alla Lazio. Sabatini, invece, ha esaltato Lotito ed il lavoro di Inzaghi, entrambi protagonisti della crescita biancocelesti negli anni. Sospeso, infine, il guardalinee che ha chiesto l’autografo ad Halaand.

