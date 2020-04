Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI – Era il 3 aprile 2016 quando la Lazio allenata da Stefano Pioli perdeva il derby contro la Roma per 4-1. Una sconfitta pesante, che non fu mandata giù dalla dirigenza. Un k.o. che diede però anche il via a una nuova era per i biancocelesti, quella che porta la firma di Simone Inzaghi. Oggi sono infatti quattro anni che l’allenatore siede sulla panchina della prima squadra laziale, quattro anni in cui sono arrivate due Supercoppe e una Coppa Italia.

Lazio, l’anniversario di Simone Inzaghi in panchina

E la Lazio, attraverso i suoi canali social, non ha perso tempo per celebrare l’anniversario del suo allenatore: “Da quattro anni alla nostra guida! Il 3 aprile del 2016, Simone Inzaghi diventava l’allenatore de “La Prima Squadra Della Capitale””.

👏🏻 Da quattro anni alla nostra guida!



Il 3 aprile del 2016, Simone #Inzaghi diventava l'allenatore de #LaPrimaSquadraDellaCapitale 🦅 pic.twitter.com/zhQs56xthb — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 3, 2020

