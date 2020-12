Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Dopo 20 anni la Lazio riesce a raggiungere gli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi è, infatti, riuscito a centrare un obiettivo di spessore con il club capitolino. Vediamo nel dettaglio le news di oggi.

Il mondo Lazio

La Lazio ha ottenuto un risultato storico ieri sera allo Stadio Olimpico, pur non disputando una prestazione eccellente contro il Club Brugge. Alla formazione di Inzaghi, però, è bastato ottenere un punto per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Prima di scoprire la prossima avversaria lunedì alle 12:00, quando ci saranno i sorteggi, bisogna attendere che vengano disputate le altre gare di questa sera. La UEFA però non perde tempo ed esalta un encomiabile Ciro Immobile, protagonista anche nella gara di ieri sera. Nel frattempo, il tecnico piacentino ha concesso una giornata di riposo per riprendere domani la preparazione in vista della gara di sabato contro l’Hellas Verona. Da non escludere nelle prossime gare un impiego maggiore di Akpa Akpro, che è sempre più decisivo tra le fila biancocelesti.

Le altre parole di oggi

Il Coronavirus desta ancora preoccupazioni in Italia e non solo. L’incidenza della pandemia, peraltro, si sta facendo sentire anche a livello economico per i club, i quali stanno perdendo introiti importanti a causa degli stadi chiusi. Tra gli ex laziali, si è complimentato con i suoi ex compagni Mudingayi, mentre Sergio Porrini vice-allenatore dell’Abania spera di rivedere Strakosha tra i pali. Infine, sarà disputata questa sera la partita tra Psg e Basaksehier dopo l’interruzione nella serata di ieri a causa di una presunta frase razzista espressa dal quarto uomo nei confronti di un componente della squadra turca.

