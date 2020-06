Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI SERIE A – La Lazio, vincendo ieri sera contro la Fiorentina, ha raggiunto le 20 vittorie in campionato su 28 partite. Mai nella sua storia era riuscita ad arrivare a tanto a questo punto della stagione. Il record precedente, infatti, era di 17 successi nel 1973/74, nel 2000/2001 e nel 2016/2017. Andiamo a vedere altri dati interessanti della squadra capitolina di quest’annata straordinaria.

Lazio invincibile tra le mura amiche

Come riporta Laziopage, la Lazio con la vittoria contro l’undici di Iachini è salita a 16 risultati utili consecutivi in casa, 15 se contiamo solo la stagione in essere. Nell’era Lotito mai la squadra è riuscita a fare meglio. Per trovare una striscia di imbattibilità migliore in un singolo campionato, dobbiamo tornare alla stagione del secondo scudetto, 1999/2000, dove si sono toccate le 17 partite consecutive senza sconfitte.

La Lazio non molla mai!

Un altro dato interessante riguarda le vittorie biancocelesti in rimonta. Infatti quando la squadra di Inzaghi è passata in svantaggio, è tornata a casa a mani vuote solo una volta su 10, segnando un tasso di rimonta del 90% che ad oggi è il più alto d’Europa. Il Liverpool, campione d’Inghilterra con diverse giornate di anticipo, è staccato con l’83%. Come detto da Milinkovic su Instagram dopo la vittoria di ieri, la Lazio quest’anno ha dimostrato di non mollare mai.

