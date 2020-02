Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO GOL DIFESA – È un’arma a doppio taglio quella della costruzione del gioco dal basso. Da una parte garantisce una manovra ben ragionata, dall’altra il rischio di perdere palla nei pressi della propria porta e subire gol. Lo sa bene la Lazio che ha risolto la partita contro il Napoli sfruttando un errore in impostazione di Ospina, ostinatosi a non buttare via il pallone per giocarlo a tutti i costi. I biancocelesti vogliono evitare certe disattenzioni ma anche loro predicano un calcio che coinvolga i difensori e il portiere nell’inizio dell’azione. Non a caso Strakosha è il portiere ad avere realizzato il maggior numero di passaggi in Serie A. Pochi tocchi, tutti sicuri, e verticalizzazione immediata per i giocatori offensivi.

Il gol di Marusic contro il Genoa

Come si legge sul Corriere dello Sport, il gol segnato da Marusic nell’ultima sfida contro il Genoa è arrivato proprio in questo modo. 5 passaggi partendo da Strakosha fino al montenegrino che ha concluso in rete. Il portiere ha appoggiato a Vavro che ha girato il pallone su Radu. Il numero 26 ha subito cercato la verticalizzazione pescando bene Marusic, il quale ha scambiato bene con Caicedo che lo ha imbucato verso la porta. Il resto lo conosciamo. Insomma, un’arma per certi versi pericolosa ma che può portare ottimi frutti se sfruttata bene.

