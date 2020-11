Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO AEREO PERSONALIZZATO – La società biancoceleste lavora senza sosta per essere sempre più protagonista nel panorama calcistico nazionale ed europeo. Mentre Simone Inzaghi studia nuove tattiche vincenti sul campo, la società si adopera sul mercato e sulla valorizzazione del brand Lazio. L’ultima novità in casa capitolina è l’arrivo di un aereo personalizzato che accompagnerà la squadra nei voli continentali.

Lazio, l’arrivo dell’aereo personalizzato

Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha regalato alla Lazio una aereo di proprietà. Un Boeing 737/300 Classic, completamente personalizzato con i colori del club (celeste, bianco e blù), lo stemma della società a l’aquila stilizzata sulla coda. L’aereo è fornito dalla Tayaranjet, piccola compagnia aerea bulgara. Quest’oggi, all’aeroporto di Ciampino, è avvenuto il collaudo del mezzo che sarà utilizzato per la prima volta dalla squadra di Simone Inzaghi in occasione della partenza per Crotone, prossimo impegno di Serie A. L’aereo accompagnerà la Lazio anche nelle trasferte europee.

