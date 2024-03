La Lazio oggi presenterà ricorso per la squalifica di Guendouzi

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SQUALIFICA GUENDOUZI- Come riportato dal Corriere dello Sport, nella giornata di oggi, la Lazio presenterà ricorso per la squalifica di Guendouzi rimediata durante Lazio Milan.

Pronto il ricorso per la squalifica di Guendouzi

La sfida dell'Olimpico contro il Milan non ha danneggiato la Lazio solo in quei 90 minuti, ma anche per le successive partite. I tre rossi rimediati da Pellegrini, Marusic e Guendouzi pesano tanto per la sfida contro l'Udinese di domani. Guendouzi è stato squalificato dal giudice sportivo per due giornate a causa del rosso diretto esposto da Di Bello. La Lazio non ci sta e, come riportato dal Corriere dello Sport, la società biancoceleste presenterà nella giornata di oggi ricorso per diminuire da due a una le giornate di squalifica. L'obbiettivo è quello di avere il francese a disposizione per la trasferta di Frosinone.