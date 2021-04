Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Schiacciante la vittoria della Lazio ai danni del Milan, che resta in corsa per un posto in Champions League. Vediamo insieme le news di oggi.

Il mondo Lazio

Correa si prende la Lazio e la trascina verso una vittoria fondamentale contro il Milan di Pioli. Insieme a lui, va in gol anche Ciro Immobile che entra nella top 25 dei bomber all-time in Serie A. Il ritorno in panchina di Simone Inzaghi, infatti, ha fatto bene alla squadra che si appropria di altri record. Nelle giornata di oggi, i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per la consueta seduta di scarico, mentre sul fronte mercato si apre un derby con la Roma per Kökcü, che suscita interesse ad entrambi i club. In vista del Genoa, i capitolini devono fare i conti con la squalifica di Acerbi, mentre entra in diffida Milinkovic. Resta ancora in bilico la questione sul recupero di Lazio-Torino su cui è intervenuto anche l’avvocato Mignogna. La Lazio primavera, infine, è attesa da due gare importanti contro Juventus e Milan.

Le altre news di oggi

L’ex giocatore della Lazio, Romulo, è rimasto legato ai colori biancocelesti e lo mostra ogni qual volta ne ha la possibilità: infatti, è arrivata sui social la foto della figlia con la maglia del Tucu Correa. Tra le voci di oggi, hanno preso parola Simone Braglia, Gianni di Marzio, Francesco Graziani e Giuseppe Pancaro. Per quanto riguarda gli Europei, invece, si valuta l’ipotesi di allargamento delle rose. Infine, mentre il Bayern Monaco ufficializza l’addio di Flick, la Champions League è pronta a tornare in campo questa sera e domani. Per l‘Europa League, invece, bisogna aspettare giovedì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.