Tempo di lettura: < 1 minuto

NORD VOLANTINO COMUNICATO – In merito al volantino circolato oggi in rete, la Voce della Nord ha voluto chiarire categoricamente che si tratta di un comunicato assolutamente falso: “Qualcuno, non appartenente al gruppo, si è divertito a far girare nel web e che qualsiasi tipo di comunicazione ufficiale verrà sempre divulgata attraverso la nostra pagina ufficiale “La voce della Nord” o tramite la nostra trasmissione radio. Qualunque altro scritto, come questo, è pura invenzione o fantasia”, scrivono sulla pagina Facebook.

