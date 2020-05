Tempo di lettura: < 1 minuto

FELIPE ANDERSON LAZIO – Tra i tifosi della Lazio c’è ancora chi non riesce a dimenticarlo. Felipe Anderson ha dato molto alla causa biancoceleste, peccando però nella continuità. Il brasiliano non è mai riuscito ad affermarsi definitivamente ma la sua dedizione alla causa e la voglia che metteva in campo lo hanno fatto diventare presto un beniamino. Da ormai due stagioni guida l’attacco del West Ham, tra un dribbling e una giocata di classe.

La Top 11 di Felipe Anderson

Il brasiliano, in un’intervista rilasciata a Betway, ha stilato la sua personale Top 11. Nella formazione ideale di Felipe Anderson figurano due ex giocatori della Lazio: Stefan de Vrij e Miroslav Klose. Questo lo schieramento completo.

La Top 11 di Felipe Anderson (4-3-3): Cabral; Zabaleta, de Vrij, Rodrigo Caio, Douglas Santos; Rice, Lanzini, Felipe Anderson; Neymar, Gabriel Jesus, Klose.

