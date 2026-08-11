LAZIO PRIMAVERA
Colpo Primavera, a Formello arriva il baby talento dell’Empoli (VIDEO)
Altro acquisto da seguire da parte della Lazio Primavera che si è aggiudicata al jolly d’attacco dell’Empoli: Jacopo Landi è stato accolto nel centro sportivo di Formello.
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Landi, dall’Empoli alla Lazio Primavera: ecco chi è il giovane jolly
Partendo dai numeri, il classe 2009 Landi nell’ultima stagione del campionato Under 17 ha segnato con l’Empoli 13 goal e realizzato 6 assist nella stagione regolare. Per poi collezionare anche una doppietta nella finale contro la Juventus dove gli azzurri, imponendosi per 4-0, sono diventati campioni nella loro categoria. Di mestiere fa l’ala sinistra ma è si è messo in mostra come esterno da entrambi e lati, come trequartista e anche come prima punta. Insomma, il talento nato e cresciuto ad Empoli è ora della Lazio, ecco le prime immagini, condivise dalla Gazzetta Regionale, di lui in quella che sarà la sua nuova casa.
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