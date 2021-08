L’anno di Cataldi: Sarri vede il vice di Luis Alberto

- Advertisement -

DANILO CATALDI LAZIO – Mancano meno di venti giorno all’inizio del campionato. Una stagione sicuramente ricca di emozioni e che potrebbe rappresentare per Danilo Cataldi quella del salto di qualità tanto atteso. Danilo è pronto a vivere la sua settima annata in biancoceleste, questa volta con Maurizio Sarri. Il neo tecnico della Lazio può regalargli lo step che gli manca per diventare un titolare aggiunto alla formazione capitolina.

Cataldi vice Luis Alberto

Come riporta il Corriere dello Sport, non è un caso se Mau vede Danilo Cataldi come il vice di Luis Alberto. Il classe ’95 ha le geometrie, i tempi, il palleggio e la tecnica per esserlo e ricoprire con qualità il ruolo di mezzala estrosa. Durante il primo ritiro ad Auronzo di Cadore, Cataldi ha dimostrato di poter essere l’alter ego dello spagnolo. Sarri crede in lui e nelle sue potenzialità.