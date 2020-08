Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO KIYINE – La Lazio è sempre stata molto attenta alla crescita dei giovani. Quest’anno, oltre a Badelj e Wallace, rientreranno dal prestito diversi giovani ex Primavera che devono ancora trovare la loro dimensione. Tra questi, sette hanno disputato l’ultima stagione alla Salernitana, anch’essa squadra sotto il comando del presidente Lotito che milita in Serie B. Il centrocampista Sofian Kiyine è stato uno dei più positivi disputando 34 gare e mettendo a segno 10 gol con i granata. Come riporta il Corriere dello Sport, il classe 97, con contratto in scadenza nel 2024, piace molto a Simone Inzaghi, che potrebbe decidere di premiarlo aggregandolo alla prima squadra. Il marocchino rappresenterebbe un’alternativa a Manuel Lazzari sulla fascia destra. Da sottolineare anche la stagione di Cedric Gondo, anche lui giocatore della compagine salentina e di Simone Palombi, centravanti della Cremonese, che hanno realizzato 6 reti in campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.