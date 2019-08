SOCIAL LAZIO BASTOS – Era il 17 agosto del 2016 quando Bastos Quissanga diventava ufficialmente un calciatore della Lazio. Il difensore, dopo tre anni di militanza al Rostov, sbarca nella Capitale per una cifra di 6,5 milioni di euro. L’esordio arriva il 27 agosto successivo in occasione della sconfitta per 0-1, contro la Juventus. Un anno dopo, il 13 agosto del 2017, vince il suo primo titolo con l’aquila sul petto vincendo 2-3 sempre sul club bianconero la Supercoppa italiana. Oggi, a distanza di tre anni, l’angolano è un perno della difesa biancoceleste nello scacchiere di Inzaghi. Ecco l’omaggio del club capitolino sui propri social.