LAZIO ACERBI SERIE A – Lo spessore di Francesco Acerbi come difensore è ormai noto a tutti. Nel match contro l’Inter si è trovato davanti un’avversario ostico come Romelu Lukaku. Il duello è stato vinto dal centrale biancoceleste che non ha mollato per un attimo l’attaccante belga. Il Leone è stato tra i migliori dei suoi, riuscendo a bloccare le offensive dei giocatori nerazzurri. Come riporta Lazio Page, Acerbi, a seguito della sfida con l’Inter, è balzato al comando di una particolare classifica. Infatti è primo per anticipi in Serie A, con 15, davanti a Gunter del Verona che è a quota 12 e Ibanez, fermo a 10.

La classifica di Serie A degli anticipi

15 – Acerbi, Lazio

12 – Günter, Verona

10 – Ibanez, Roma

8 – Schouten, Bologna

8 – Magallán, Crotone

8 – Milenkovic, Fiorentina

