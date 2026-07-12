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La Lazio pensa al settore giovanile: due nomi nuovi in arrivo a Formello

Published

2 ore ago

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Lazio acquisti settore giovanile

Dopo la presentazione di Gennaro Gattuso, per la Lazio è arrivato il momento di annunciare anche due nuovi acquisti per il settore giovanile: doppio colpo per la società capitolina che continua ad investire nel proprio settore giovanile andando provando a scegliere i migliori talenti locali.

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Lazio, due acquisti per il settore giovanile.

Si aprono, dunque, le porte di Formello per due giovani talenti che, come si apprende dalla Gazzetta Regionale, verranno dapprima aggregati alla formazione Under 14 della Lazio per poi essere seguiti nel loro percorso di crescita. I nomi individuati dal club per il futuro sono quelli di Alfredo Nardi, arrivato dall’ACR Football Club, e di Christian De Antonis che arriva invece dal Santa Marinella.

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