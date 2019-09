LAZIO LELE ADANI INTER – Daniele ‘Lele’ Adani incensa la Lazio. Dopo la gara dell’Inter vinta contro l’Udinese – grazie ad una rete di Berardi – l’opinionista è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare la gara nerazzurra e non solo: queste le sue dichiarazioni.

Su Inter e Lazio

“L’Inter ha una cosa che si è vista dal primo giorno secondo me, cioè che i giocatori credono nel loro allenatore, sono pronti a buttarsi nel fuoco per Conte. Perché è credibile, ti convince. Ma non basta questo. Faccio un esempio: la Lazio è molto più avanti dei nerazzurri sul piano del gioco. L’abbiamo visto benissimo a Genova contro la Sampdoria e nel derby contro la Roma”.