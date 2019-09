LAZIO ADANI – Due blackout consecutivi, uno contro la Spal e l’altro con il Cluj al debutto in Europa League. Secondo Daniele Adani, noto giornalista sportivo, il problema sta nella testa dei biancocelesti: ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Daniele Adani parla di Lazio

“Sono sorpreso dall’andamento recente della Lazio e anche dal risultato arrivato in Europa League. Le competizioni continentali sono così, lo diciamo sempre, non fanno prigionieri, sono difficili per chiunque, a prescindere da come vai in campionato; ma dalla squadra di Simone Inzaghi mi aspettavo qualcosa di diverso. Sorpreso dal calo della Lazio perché, prima della sosta per le nazionali, era la squadra più in forma del campionato, anche più del Napoli e della Juventus. Dopo la sosta, invece, la formazione di Inzaghi non si è più ritrovata. Adesso il problema è mentale: bisogna ritrovare la giusta serenità. In momenti come questi, deve intervenire l’allenatore. E deve farlo con una parola chiave: analisi. Non si tratta di arrabbiarsi o altro, solo di analizzare e capire cosa non va”.