La protesta del tifo biancoceleste in un dato: Lazio ultima per affluenza allo stadio in Serie A

Andando ad analizzare i dati sull’affluenza allo stadio tra i 20 club di Serie A possiamo notare che la Lazio è ultima in questa speciale classifica, un dato che mostra gli effetti della protesta dei tifosi biancocelesti.

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La classifica per affluenza allo stadio in Serie A: Lazio fanalino di coda

Come mostra il seguente post la Lazio è ultima per affluenza allo stadio in questo avvio di Serie A. La media spettatori è di 8.279 spettatori mentre la percentuale di riempimento dello stadio è dell’11,72%.

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