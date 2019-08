LAZIO SETTORE GIOVANILE – Anche per le giovani aquile è tempo di preparare la nuova stagione. A Formello infatti quest’oggi è iniziata ufficialmente la stagione per l’Under 15, l’Under 16 e l’Under 17 della Lazio. Al Fersini il settore giovanile ha iniziato la preparazione atletica affianco alla prima squadra, un ulteriore stimolo per preparare al meglio il prossimo debutto nei rispettivi campionati a settembre.