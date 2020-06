Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO RAUL MORO – La ripresa del campionato è alle porte e Simone Inzaghi avrà bisogno di poter contare su più risorse possibili per fronteggiare i tanti impegni ravvicinati. Per questo il mister, oltre a promuovere dalla primavera Falbo e Armini, ha chiesto al ds Tare di far rientrare dalla Spagna il giovane Raul Moro, insieme a Lukaku e Djavan Anderson.

Il nuovo Keita

Raul Moro è un ragazzo spagnolo di 17 anni, scuola Barcellona. Tare lo ha strappato alla Cantera blaugrana, pagando la clausola rescissoria di 6 milioni di euro lo scorso 31 agosto. Ala sinistra di piede destro, proprio come Keita, Moro possiede una tecnica sopraffina, tipica dei talenti catalani. Ciò gli permette di dribblare facilmente gli avversari ed arrivare al tiro. Un talento cristallino che, come riporta il Corriere dello Sport, era stato seguito anche dal Chelsea. Tare però è riuscito ad anticipare le pretendenti e lo ha portato alla corte di Inzaghi, che è rimasto colpito dalla stoffa del ragazzo, tanto da farlo allenare anche con la prima squadra. Moro ha all’attivo 3 gol e un assist in 11 presenze con la Primavera, dati avvalorati dalle due prodezze contro Empoli e Sampdoria. Oggi si sottoporrà al secondo test di controllo e poi sarà a disposizione dell’allenatore per cercare di aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.

