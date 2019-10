LAZIO INTERVISTA HOWE – Secondo successo consecutivo per i biancocelesti che, dopo aver espugnato Firenze, calano il poker contro il Torino all’Olimpico. Sul buon momento che sono tornati a vivere gli uomini di Inzaghi è intervenuto a Non è la Radio Andrew Howe, l’atleta della nazionale azzurra da sempre grande tifoso della Lazio.

“Non ci spegniamo mai”

“La Lazio? Non ho potuto seguirla tantissimo essendo in Cina. Ho visto il gol di Immobile di testa alla Fiorentina e la vittoria mi ha reso molto felice. Non sono però molto fiducioso, forse la rosa è un po’ corta e questo può rappresentare un problema in un campionato così lungo. Qualche difficoltà l’abbiamo incontrata, non ci spegniamo mai ma non riusciamo a fare quel salto in avanti”.

“Acerbi, un esempio”

“Ieri un gran gol. Ho conosciuto molti atleti che in passato hanno avuto dei problemi di salute come lui. Persone che riescono a fare questo sono da esempio per tutti noi. Non ci sono limiti a quello che possiamo fare, siamo noi che ci poniamo limiti. Vederlo giocare e fare quello che fa deve essere da insegnamento a tanti ragazzi”.