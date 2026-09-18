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La Lazio pensa già al dopo Venezia: in programma un’amichevole nella sosta?

Published

4 ore ago

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Lazio Arezzo amichevole sosta

La sfida con il Venezia sarà l’ultima prima della lunga sosta per le Nazionali; per questo, secondo quanto riportato da Repubblica, la Lazio starebbe pensando di organizzare un’amichevole contro l’Arezzo – squadra di Serie B – per domenica prossima, 27 settembre 2026.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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