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Lazio, i convocati di Gattuso per il test contro l’Arezzo

Published

1 ora ago

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Gennaro Gattuso durante una partita della Lazio all'Olimpico Lazionews.eu

Domani alle ore 15.00 la Lazio scende in campo per affrontare l’Arezzo in amichevole e il tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano tanti assenti tra nazionali ed infortunati al posto dei quali saranno invece presenti molti Primavera.

Leggi Anche: Gudmundsson: l’islandese costretto a lasciare il campo per infortunio in Islanda-Estonia

I convocati di Gattuso per Lazio-Arezzo

PORTIERI: Motta, Pannozzo, Renzetti;

DIFENSORI: R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;

CENTROCAMPISTI: Belahyane, Canali, Farcomeni, Gatto, Milillo, Morelli, Santagostino;

ATTACCANTI: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.

Frattesi, Gudmundsson, Isaken, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares e Taylor, sono i giocatori che non figurano tra i convocati per via degli impegni con le rispettive nazionali (Gudmundsson adesso è anche infortunato).

F. Bordon, Cancellieri, Cataldi, Dele-Bashiru, Furlanetto, Galassi, Marusic, Patric, Przyborek e Rovella sono invece gli assenti per infortunio.

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