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Lazio, i convocati di Gattuso per il test contro l’Arezzo
Domani alle ore 15.00 la Lazio scende in campo per affrontare l’Arezzo in amichevole e il tecnico Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati tra i quali figurano tanti assenti tra nazionali ed infortunati al posto dei quali saranno invece presenti molti Primavera.
Leggi Anche: Gudmundsson: l’islandese costretto a lasciare il campo per infortunio in Islanda-Estonia
I convocati di Gattuso per Lazio-Arezzo
PORTIERI: Motta, Pannozzo, Renzetti;
DIFENSORI: R. Bordon, Ciucci, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini;
CENTROCAMPISTI: Belahyane, Canali, Farcomeni, Gatto, Milillo, Morelli, Santagostino;
ATTACCANTI: Montano, Noslin, Pinamonti, Serra, Sulejmani, Zaccagni.
Frattesi, Gudmundsson, Isaken, Mandas, Provstgaard, Šutalo, Tavares e Taylor, sono i giocatori che non figurano tra i convocati per via degli impegni con le rispettive nazionali (Gudmundsson adesso è anche infortunato).
F. Bordon, Cancellieri, Cataldi, Dele-Bashiru, Furlanetto, Galassi, Marusic, Patric, Przyborek e Rovella sono invece gli assenti per infortunio.
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