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Lazio, che disastro gli abbonamenti: il confronto con l’Ascoli è impietoso

Published

2 ore ago

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Lazio Ascoli abbonamenti numeri confronto

Il numero degli abbonamenti in casa Lazio nella prima fase della prelazione è disastroso, con circa 2mila tessere sottoscritte; il confronto con l’Ascoli, per esempio, squadra neopromossa in Serie B, è davvero impietoso. Ecco il dato a confronto.

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Abbonati Lazio e Ascoli: il confronto è davvero impietoso

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, le tessere sottoscritte in casa Ascoli sono al momento 7600. Ben 3,5 volte in più del numero di abbonati della Lazio raccontato dal club biancoceleste e addirittura 5,5 volte in più del numero che è stato diffuso dai rivenditori. La stagione 2026-2027 potrebbe diventare la peggiore in assoluto di tutta l’era Lotito, dopo gli ultimi quattro anni nei quali il numero di abbonati è andato sempre sopra i 26mila.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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