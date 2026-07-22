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COMUNICATI UFFICIALI

Amichevole Lazio ASD Flaminia Civita Castellana a porte chiuse: ecco il motivo

Published

3 ore ago

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Lazio ASD Flaminia Civita Castellana amichevole comunicato ufficiale

La Lazio, attraverso una comunicazione ufficiale, ha reso noto che l’amichevole di domenica 26 luglio contro l’ASD Flaminia Civita Castellana si giocherà a porte chiuse: ecco il motivo.

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Lazio ASD Flaminia Civita Castellana a porte chiuse: il comunicato ufficiale

“La S.S. Lazio rende noto che l’amichevole contro l’ASD Flaminia Civita Castellana, prevista per domenica 26 luglio alle ore 18:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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