COMUNICATI UFFICIALI
Amichevole Lazio ASD Flaminia Civita Castellana a porte chiuse: ecco il motivo
La Lazio, attraverso una comunicazione ufficiale, ha reso noto che l’amichevole di domenica 26 luglio contro l’ASD Flaminia Civita Castellana si giocherà a porte chiuse: ecco il motivo.
Leggi anche: Castagnini: “Artistico? Sì, lo stiamo valutando. Non possiamo sbagliare”
Lazio ASD Flaminia Civita Castellana a porte chiuse: il comunicato ufficiale
“La S.S. Lazio rende noto che l’amichevole contro l’ASD Flaminia Civita Castellana, prevista per domenica 26 luglio alle ore 18:00, si terrà sul campo centrale del Training Center di Formello, a causa dei lavori in atto sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini. La gara, dunque, verrà disputata a porte chiuse. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull’App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, DAZN e Sportitalia”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO10 ore ago
Romagnoli – Al Sadd, giocatore ed entourage valutano azioni legali
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Sergi Dominguez messo in stand by: gli ultimi sviluppi
-
NOTIZIE2 ore ago
Il numero degli abbonamenti dopo la prima fase: oltre 2000 tessere vendute
-
CALCIOMERCATO LAZIO53 minuti ago
Piccoli alla Lazio e quell’intreccio con Lucca alla Fiorentina: le ultime