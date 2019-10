LAZIO ATALANTA CANIGIANI – Vigilia per Lazio e Atalanta pronte a dare il via all’ottavo turno di campionato, domani all’Olimpico alle ore 15. Sul canale ufficiale del club biancoceleste è intervenuto il marketing manager Marco Canigiani per dare un quadro sulle presenze dei tifosi allo stadio e le altre novità di marketing in procinto di partire.

“Negozio? Siamo ai dettagli”

“A breve daremo aggiornamento sui dati dei biglietti. La società ha fatto lo sforzo per portare i tifosi allo stadio, è una partita importante: ci saranno molte promozioni. A ieri sera eravamo a circa 8 mila biglietti venduti. Speriamo ci sia un’impennata oggi o domani. Stiamo lavorando su questa nuova iniziativa per quanto riguarda il trasporto dei tifosi, daremo informazioni più avanti. Intanto Bus Insieme è sempre pienamente attivo, ormai è una bella realtà e lo si vede dal numero dei punti di raccolta presenti. Il negozio? Siamo ormai ai dettagli, manca poco”.