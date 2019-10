LAZIO ATALANTA GOMEZ INTERVISTA – L’ottava giornata del campionato di Serie A è pronta a partire. Ad aprire il sipario ci penseranno Lazio e Atalanta, sabato alle ore 15. Si avvicina, dunque, la sfida dell’Olimpico e a Sky è intervenuto uno dei possibili protagonisti del match, il diez della Dea: “Papu” Gomez.

“Possiamo giocare senza un prima punta”

“Negli ultimi anni abbiamo sempre fatto risultati positivi, siamo amareggiati per il risultato in Coppa Italia ma abbiamo giocato bene anche in quella occasione. Sarà una bella sfida. Sappiamo giocare anche senza una vera prima punta, c’è Muriel, oppure Malinovskyi. Anni fa non avevamo tante alternative, adesso che giocherà al posto di Duvan farà bene. Speriamo di ritrovare lo spirito che abbiamo lasciato dopo la sfida contro il Lecce. Dopo la sosta ci sono sempre delle difficoltà, visto che non ci alleniamo insieme e qualcuno torna stanco dai viaggi. Speriamo però di fare una bella partita, vogliamo restare al vertice”.

“L’obiettivo è giocare in Europa”

“L’anno scorso puntavamo all’Europa League, quest’anno l’obiettivo è lo stesso, vogliamo stare tra le prime cinque o sei. Cercheremo di dare il massimo, poi vedremo dove ci troveremo. Differenze con lo scorso anno? Non credo che sia più forte, le ultime sette gare di campionato abbiamo giocato con gli stessi. Adesso abbiamo però molte più alternative come Kjaer, Muriel e Malinovskyi: l’anno scorso non avevamo questa panchina, quest’anno siamo in 15-16 titolari.

“Malinovskyi ci ha stupito”

“Ha sorpreso tutti, arriva da un campionato meno competitivo ma fin da pre campionato di è inserito bene. Ha un bel fisico e un piede molto fino, calcia bene anche le punizioni. Non è facile giocare in questa squadra ma ogni volta che scende in campo fa bene.”

“Col City ce la giochiamo”

“Siamo tranquilli, al di là delle aspettative che c’erano intorno a noi siamo consapevoli che questa Champions ci servirà per fare esperienza. Fare bene in Europa significa fare bene anche con le big di Serie A. Fare risultato a Manchester sarebbe straordinario ma l’Atalanta può farcela tranquillamente”.