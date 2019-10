LAZIO ATALANTA MURIEL – All’Olimpico, tra Lazio e Atalanta termina 3-3. Immobile, per due volte dal dischetti, e Correa pareggiano i conti dopo un primo tempo dominato dagli ospiti, avanti all’intervallo di tre reti grazie a Gomez e un super Muriel. L’attaccante colombiano è intervenuto in zona mista al termine dell’incontro.

Il match

“Dopo il primo tempo non siamo stati bravi a chiudere la partita e non abbiamo mantenuto il vantaggio. Sono arrabbiato come tutti i miei compagni, quando esci sul 3-0 non pensi che possa accadere questo. Duvan rispetto a me, da maggiore riferimento, io voglio la palla sui piedi e fare l’uno contro uno.

“Siamo una grande squadra”

“Abbiamo sempre dimostrato che siamo una grande squadra. L’anno scorso terzo posto, quest’anno grande partenza e vogliamo continuare su questa strada. In champions ci crediamo ancora, noi possiamo fare bene, abbiamo già pagato l’esordio e vogliamo giocarcela contro il City.”

“Cercato tante volte dalla Lazio”

“Tante volte si è parlato di me a Roma, quest’estate no anche perchè mi giocherei il posto con Correa che sta facendo bene.

“Presto parlare di scudetto”

“Parlare di scudetto è troppo, ma abbiamo le carte in regola per arrivare in alto. Abbiamo qualità e gioco, qualche altro anno tra i primi posti per pensare al primo posto. Gasperini ha la grinta e ti sa mettere in campo, a me permette di stare meglio fisicamente quando vengo chiamato in causa.”