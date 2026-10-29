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Auguri al Tata Gonzalez: 42 candeline per lui
La Lazio fa gli auguri di buon compleanno ad Alvaro Gonzalez, ex centrocampista uruguaiano che è rimasto nel cuore dei biancocelesti e dei loro tifosi. La società ha composto e pubblicato un comunicato ufficiale per il suo genetliaco.
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Gli auguri della Lazio al Tata Gonzalez
“Compie oggi gli anni l’ex calciatore della Lazio Alvaro Gonzalez. L’uruguaiano spegne 42 candeline. Arrivato in biancoceleste nel 2010, colleziona 146 presenze e 7 gol fino al gennaio 2017. Il Tata è uno degli eroi del 26 maggio, avendo conquistato la Coppa Italia nella storica finale contro la Roma”.
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