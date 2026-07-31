NOTIZIE
Morte Franco Baresi: un minuto di silenzio prima di Lazio Avellino
Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex campione, Franco Baresi, da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana; per questo, anche in occasione di Lazio Avellino, il minuto sarà rispettato. Ricordiamo che la sfida è in programma domani, sabato 1 agosto, alle ore 9:30.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO8 ore ago
Romagnoli tra Al Sadd e Atalanta: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Sergi Dominguez alla Lazio, diminuiscono le possibilità di fumata bianca
-
NOTIZIE4 ore ago
Campagna abbonamenti Lazio, il piatto piange: il dato aggiornato
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Gimenez Lazio, la trattativa si preannuncia lunga: i tempi