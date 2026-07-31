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Morte Franco Baresi: un minuto di silenzio prima di Lazio Avellino

Published

37 minuti ago

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Lazio Avellino minuto raccoglimento Franco Baresi

Il presidente della Figc Giovanni Malagò ha disposto un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex campione, Franco Baresi, da osservare prima di tutte le gare amichevoli in programma in Italia nella giornata odierna e nel fine settimana; per questo, anche in occasione di Lazio Avellino, il minuto sarà rispettato. Ricordiamo che la sfida è in programma domani, sabato 1 agosto, alle ore 9:30.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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