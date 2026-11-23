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L’avvio di stagione vale un altro record: i 32 punti non sono un dettaglio
Sono già 32 i punti messi in cascina da una Lazio che sembra non avere voglia di fermarsi: per i biancocelesti questo avvio di stagione vale un record che piazza il club nell’Olimpo del calcio italiano.
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Lazio show e avvio di stagione da record: cosa significano i 32 punti di oggi
A raccontare il dato è la Gazzetta dello Sport che inserisce di diritto la Lazio in cima al calcio italiano. In 12 giornate, infatti, sono pochissime le realtà che sono riuscite a totalizzare 32 punti, gli stessi incassati dai capitolini. Solo la Juventus, in paio di occasioni, nel 2018/19 e nel 2005/06, è riuscita a fare meglio conquistandone ben 34. Un ruolino di marcia, quello della Lazio, che secondo la statistica può valere il podio al termine del campionato.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|29
|12
|4
|Milan
|27
|12
|5
|Como
|26
|12
|6
|Juventus
|21
|12
|7
|Frosinone
|20
|12
|8
|Napoli
|18
|12
|9
|Bologna
|18
|12
|10
|Genoa
|16
|12
|11
|Cagliari
|16
|12
|12
|Atalanta
|15
|12
|13
|Torino
|14
|12
|14
|Lecce
|10
|12
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Sassuolo
|8
|11
|17
|Parma
|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Udinese
|6
|12
|20
|Venezia
|6
|12
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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