Sono già 32 i punti messi in cascina da una Lazio che sembra non avere voglia di fermarsi: per i biancocelesti questo avvio di stagione vale un record che piazza il club nell’Olimpo del calcio italiano.

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Lazio show e avvio di stagione da record: cosa significano i 32 punti di oggi

A raccontare il dato è la Gazzetta dello Sport che inserisce di diritto la Lazio in cima al calcio italiano. In 12 giornate, infatti, sono pochissime le realtà che sono riuscite a totalizzare 32 punti, gli stessi incassati dai capitolini. Solo la Juventus, in paio di occasioni, nel 2018/19 e nel 2005/06, è riuscita a fare meglio conquistandone ben 34. Un ruolino di marcia, quello della Lazio, che secondo la statistica può valere il podio al termine del campionato.

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