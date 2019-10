NAZIONALI CONTRO BERISHA MARUSIC – Kosovo-Montenegro è una partita delicata che si cala in un contesto politico difficile. Lo sanno bene i due compagni di squadra alla Lazio, Valon Berisha e Adam Marusic che si sono affrontati da avversari con le rispettive nazionali. Già a giugno c’era stata occasione di sfidarsi da avversari, ma il centrocampista kosovaro era assente per infortunio. Per la cronaca: la partita è terminata 2 a 0 per il Kosovo.