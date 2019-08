LAZIO BERISHA – Al termine della sfida contro la Lazio Primavera il centrocampista Valon Berisha è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale.

MATCH – «Questa partita è stata importante, domenica abbiamo una sfida dura in trasferta. La Samp è una buona squadra, questo test è per metterci in condizione, poi tutte le partite saranno complicate, è importante stare bene dal punto di vista fisico».

GIOCO – «Abbiamo tanti giocatori di qualità, c’è un buon tiki-taka, la squadra sale e pressa alto. Questo è molto importante, se si riconquista palla si può essere pericolosi e fare gol. Vedo questa differenza rispetto alla scorsa stagione. È difficile per le altre squadre se pressiamo alti e così bene. E anche con i cross siamo molto pericolosi».

CONDIZIONE – «Sto bene, mi sono allenato tutti i giorni, non sono più fuori. Per me è stato bello, anche perché la testa non è la mia migliore qualità, è stato un grande pallone di Patric e così sono riuscito a segnare al mio amico Strakosha».