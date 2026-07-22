Lazio, oggi il bilancio della società sulla campagna abbonamenti: da domani la vendita libera

Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi è atteso l’annuncio col bilancio della Lazio sulla campagna abbonamenti e per via della contestazione in atto sono attesi numeri molto bassi.

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Oggi l’annuncio della società sui dati della campagna abbonamenti

Nella giornata di oggi la Lazio renderà noto col primo dato ufficiale come sta procedendo la campagna abbonamenti che chiaramente non sta riscuotendo molto successo e c’era da aspettarselo. La seconda fase si è chiusa alla mezzanotte mentre la prima dedicata ai rinnovi delle tessere sottoscritte lo scorso anno aveva portato al migliaio. Da domani partirà la vendita libera estesa a tutti i tifosi.

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