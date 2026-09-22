Il bilancio del 2026 è ancora in rosso: le plusvalenze non bastano

Al 30 giugno 2026 la Lazio ha chiuso il bilancio d’esercizio in perdita per il secondo anno consecutivo: i ricavi derivanti dalle plusvalenze non sono bastati a far fronte alle ingenti uscite.

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Bilancio 2026: si riduce il rosso, ma la situazione preoccupa

Secondo quanto rivelato da Calcio e Finanza, la Lazio ha chiuso il bilancio del 2026 con un rosso di 10 milioni di euro, in miglioramento rispetto al passivo di 17,2 milioni dell’esercizio precedente. Dal punto di vista della produzione, il valore è diminuito di 11,74 milioni rispetto alla precedente stagione, attestandosi sui 131,75 milioni di euro, come conseguenza alla mancata partecipazione delle coppe europee. Differente il discorso, però, se si osservano tutte le voci del conto economico.

Le entrate

Dal punto di vista delle entrate, il dato si attesta sui 173,7 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 157,2 della passata stagione. Scendono i ricavi da diritti televisivi (88,5 milioni di euro; 94,5 milioni nel 2024/25), i ricavi da gare (18,1 milioni di euro; 22,9 milioni nel 2024/25) e i ricavi derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità e merchandising (19,8 milioni di euro; 20,9 milioni 2024/25). Salgono, però, i proventi derivanti dalla gestione dei diritti dei calciatori grazie alle ingenti plusvalenze generate principalmente attraverso le cessioni di Castellanos, Guendouzi e Tchaouna (42,2 milioni, di cui 39,3 milioni di plusvalenze; 14,4 milioni nel 2024/25, di cui 11,5 milioni di plusvalenze).

Le uscite

Aumentano però anche i costi, passati da 174 milioni di euro a 187,4 milioni. In particolare, pesa l’aumento del costo del personale, salito di circa 6 milioni (da 98,2 a 104,6 milioni di euro). Crescono anche ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, nonché gli oneri da gestione dei diritti dei calciatori.

Il risultato operativo

Il risultato operativo fotografato dal bilancio dell’esercizio 2025/2026 della Lazio resta negativo per 13,6 milioni di euro, anche se in miglioramento rispetto all’anno precedente. Salgono gli oneri finanziari (7,5 milioni), portando il risultato delle imposte a -19,2 milioni. L’effetto delle imposte differite e anticipate, però, ha ridotto la perdita netta a 10 milioni di euro.

La rivalutazione di Formello e il patrimonio netto

Da sottolineare la rivalutazione del Centro Sportivo di Formello, che ha avuto una forte incidenza sul patrimonio netto, passato da -16,8 milioni del 30 giugno 2025 a +113,6 milioni al 30 giugno 2026. La rivalutazione ha un effetto di rafforzare contabilmente la struttura patrimoniale, ma non genera liquidità.

Le disponibilità liquide

Le disponibilità liquide e l’indebitamento finanziario restano i punti critici del bilancio. Le liquidità si riducono del 69%, da 6,06 milioni di euro a 1,84 milioni. La gestione corrente ha assorbito cassa per 33,75 milioni, mentre l’attività di investimento altri 22,4 milioni. L’attività finanziaria a compensato parzialmente, con il suo positivo di 52 milioni, ma il saldo resta negativo di 4,2 milioni.

L’indebitamento finanziario

Allo stesso tempo è aumentato l’indebitamento finanziario netto, salito a 126,4 milioni, con un incremento di quasi 60 milioni rispetto all’anno precedente. I debiti si attestano a 196,6 milioni di euro.

In conclusione

In conclusione, le plusvalenze e l’aumento del patrimonio netto hanno dato luogo a un rosso più contenuto, ma Calcio e Finanza sottolinea una struttura finanziaria fragile a causa dell’aumento dell’indebitamento e della diminuzione della liquidità

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