LAZIO DIFESA CHAMPIONS – Nelle prime due partite di campionato la Lazio ha sconfitto la Sampdoria e pareggiato contro la Roma. In queste gare, i biancocelesti hanno subito soltanto una rete (su rigore). Come riporta il Corriere dello Sport, negli ultimi 10 anni solo in un’occasione i capitolini hanno fatto meglio.

1 gol subito nelle prime due di campionato

Soltanto in una occasione negli ultimi 10 anni, la Lazio non ha subito reti nelle prime due di campionato: nel 2012/13 con Petkovic in panchina. Con un solo gol incassato, gli uomini di Inzaghi hanno eguagliato la stagione 2017/18 quando soltanto all’ultima giornata i biancocelesti mancarono l’accesso in Champions.