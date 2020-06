Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ARMINI – La Lazio blinda il suo gioiellino. Sono diversi i nomi che circolano per rinforzare il reparto difensivo ma il primo colpo Tare lo mette a segno in casa. Nicolò Armini ha siglato un contratto che lo lega ai biancocelesti fino al 2024. La firma per il classe 2001, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è arrivata ieri ma l’ufficialità ci sarà solo a luglio. Un tassello importante soprattutto in ottica futura. Il 19enne ha già esordito in Serie A lo scorso anno contro il Bologna, ora è stato aggregato in prima squadra in pianta stabile e spera di racimolare qualche altro minuto in campionato.

