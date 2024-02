Lazio - Bologna, le formazioni ufficiali: Sarri conferma Immobile

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio sta per scendere in campo all'Olimpico per affrontare il Bologna in questa 25^ giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali di Sarri E Thiago Motta

Le formazioni ufficiali di Lazio - Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; El Azzouzi; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta