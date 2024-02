Giudice Sportivo, inibizione per Fabiani: il comunicato

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA GIUDICE SPORTIVO - La Lega Serie A ha ufficializzato la decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 25^ giornata di Serie A. A seguito di Lazio - Bologna, sono stati squalificati il team manager Alberto Bianchi e il ds biancoceleste Angelo Fabiani.

Giudice Sportivo, le decisioni su Lazio - Bologna

Angelo Fabiani è stato inibito fino al 20 marzo 2024 "per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato l'operato arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso e intimidatorio; al rientro negli spogliatoi reiterava tale comportamento spingendo, inoltre, leggermente il Direttore di gara all'altezza della spalla. Inoltre, il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno il team manager Alberto Bianchi "per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, contestato con veemenza l'operato arbitrale".