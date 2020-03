Tempo di lettura: < 1 minuto

PAGELLE QUOTIDIANI LAZIO BOLOGNA – La Lazio vince anche contro il Bologna, centrando il 18imo risultato utile consecutivo in campionato. Una partita di fondamentale importanza per i ragazzi di Inzahi che battono 2-0 gli emiliani portandosi in vetta alla classifica. A segno per i biancoceslti Luis Alberto che ha disputato una partita sontuosa e Correa. Queste le pagelle dei quotidiani, per quanto riguarda la squadra di Simone Inzaghi.

CORRIERE DELLO SPORT: Strakosha 7,5; Patric 7, Luiz Felipe 7, Radu 7; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 8 (52′ Parolo 6), Jony 6; Correa 6,5 (80′ Cataldi 6,5), Immobile 7 (85′ Caicedo s.v). All. Inzaghi 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Strakosha 7; Patric 6, Luiz Felipe 5, Radu 5.5; Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6,5, Luis Alberto 7,5 (52′ Parolo 6), Jony 6; Correa 7 (80′ Cataldi 6), Immobile 6 (85′ Caicedo s.v). All. Inzaghi 7,5.

CORRIERE DELLA SERA – Strakosha 7,5, Patric 8, Luiz Felipe 6, Radu 5,5, Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 7, Luis Alberto 8 (61′ Parolo 6,5), Jony 6, Correa 6,5 (75′ Cataldi sv), Immobile 6 (84′ Caicedo sv), Inzaghi 8.

