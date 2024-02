Cataldi: "Sfida difficile. Dobbiamo essere squadra come mercoledì"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO BOLOGNA CATALDI - La Lazio sta per scendere in campo all'Olimpico per affrontare il Bologna in questa 25^ giornata di Serie A. Ai microfoni di Lazio Style Radio, Sky e Dazn ha parlato Danilo Cataldi per il pre partita. Ecco le sue parole

Lazio - Bologna, le parole di Danilo Cataldi

Sulla gara di oggi

"E' un'avversario importante. Da un certo punto di vista è un avversario giusto per tenere le antenne alzate dopo mercoledì. Dopo l'Inter sono quelli più in forma. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile ma se siamo squadra come mercoledì ne veniamo a capo"

Sulla vittoria contro il Bayern

"Sicuramente ci lascia che possiamo giocarci le nostre carte con tutti anche in Europa. E' stato un momento speciale anche per i tifosi. Quella notte sentirsi importanti in tutta Europa per loro è stata una soddisfazione importante. Noi dobbiamo metterla da parte perché ogni 3 giorni abbiamo una sfida. Poi la qualificazione è ancora in ballo. Oggi speriamo dio fare una grande partita"

I gol che mancano

"Qualche numero in realizzazione mi manca, devo migliorare e cercare di calciare di più. Spero di sbloccarmi presto. Per il resto io mi sento uno dei grandi di questa squadra perché sono qui da tanti anni. Voglio tramettere quello che posso ai nuovi. Se siamo uniti questa squadra ha molto da dare"

Cataldi a Sky

"La vittoria contro il Bayern Monaco è valsa una serata importante a livello europeo. Ora però ci dobbiamo rituffare in campionato, dove siamo un po' in ritardo. Oggi sarà una partita complicata, il Bologna è un avversario tosto, sta vivendo un buon momento. A livello mentale spenderemo qualcosa in più rispetto all'aspetto fisico. Abbiamo avuto qualche giorno per recuperare, speriamo di mantenere la condizione che ci ha permesso di fare un quel tipo di partita mercoledì".

Cataldi a Dazn

"E' un mese importante per noi, con tanti scontri diretti. Oggi sarà partita dura, speriamo di portarla a casa".