Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BOLOGNA EL AZZOUZI - La Lazio sta per scendere in campo all'Olimpico per affrontare il Bologna in questa 25^ giornata di Serie A. Ai microfoni di Sky ha parlato El Azzouzi per il pre partita. Ecco le sue parole

Lazio - Bologna, le parole di El Azzouzi

Sulla gara

"Siamo concentrati sulla sfida con i biancocelesti. La Lazio è una grande squadra, voglio godermi questo momento e vincere la partita”.