Lazio- Bologna, biancocelesti in silenzio stampa: non gradita la direzione arbitrale

LAZIO BOLOGNA SILENZIO STAMPA - La Lazio perde 1-2 contro il Bologna all'Olimpico. Nel post partita la Lazio ha comunicato ai media che rimarrà in silenzio stampa. Ecco il motivo.

Lazio in silenzio stampa nel post partita contro il Bologna

La Lazio perde 1-2 contro il Bologna in una partita importantissima in ottica qualificazione Champions.Come riportato da Sky Sport durante il post partita, nessun tesserato della Lazio parlerà alla stampa. Non è stata gradita la direzione arbitrale di Maresca ed è stato scelto il silenzio stampa sia di tesserati che di Sarri e società. Inoltre, già alla fine del primo tempo il tecnico biancoceleste e il ds Fabiani hanno atteso Maresca fuori dal campo per chiedere spiegazioni dopo il mancato rigore assegnato in extremis per il fallo subito da Isaksen in area.